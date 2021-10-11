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В Минздраве сообщили об улучшении состояния "пермского стрелка"

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

В Министерстве здравоохранения по Пермскому краю заявили об улучшении состояния "пермского стрелка" Тимура Бекмансурова, который предположительно убил шесть человек и покалечил 47.

В Минздраве сообщили об улучшении состояния "пермского стрелка"

По данным представителей Минздрава, врачи характеризуют состояние Тимура средней степени тяжести. Кроме того, в пресс-службе рассказали, что шесть пострадавших в ходе трагедии в Перми, которых доставили на лечение в Москву, чувствуют себя лучше. Тяжёлых пациентов больше нет, заявили медики.

"В Москве двое пациентов находятся в удовлетворительном состоянии, четверо пациентов в состоянии средней степени тяжести", — сообщили в пресс-службе, слова которой приводит ТАСС.

Ранее по факту массового убийства 20 сентября в Пермском госуниверситете возбудили уголовное дело. Правоохранители призвали врачей усиленно лечить обвиняемого, чтобы того смогли судить. Второго октября медики извлекли из Тимура последнюю полю. На данный момент "пермский стрелок" находится в сознании.

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Стрельба в Перми вызывает множество вопросов
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Александр Михайлов
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