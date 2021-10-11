В Махачкале возбудили уголовное дело из-за нападения в учебном заведении 15-летнего школьника с ножом на одноклассника. Подросток скончался в больнице.
По данным представителей управления Следственного комитета по Республике Дагестан, правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Убийство". Ученик ранил девятиклассника во время драки, заявили в ведомстве. Причины конфликта пока не сообщали.
В Следственном комитете также подтвердили, что ребёнка с ранением не смогли спасти врачи. По словам собеседника ТАСС, сотрудники ведомства проверят действия работников школы номер 51, где произошла трагедия. Также на место происшествия направили специалистов Следственного комитета.
Ранее 11 октября правоохранители сообщили, что в школе Махачкалы девятиклассник пырнул своего сверстника. Он умер в больнице от ранения. Подозреваемого в убийстве подростка доставили в отдел полиции.
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