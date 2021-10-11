Власти Оренбуржья сообщили о состоянии людей, отравившихся суррогатным спиртным

Власти Оренбургской области прокомментировали состояние людей, которые находятся в больнице из-за отравления контрафактным алкоголем.

Как рассказали представители правительства, утром 11 октября местные жители не обращались в больницу из-за отравления суррогатным спиртным. Также в пресс-службе заявили, что у четырёх человек из-за контрафактного алкоголя наблюдается критическое состояние, они дышат с помощью ИВЛ.

По данным властей, стационарное лечение проходят 19 пациентов, девять из них сегодня отправят домой.

"Медики продолжают наблюдать за 30 пациентами", — заявили в пресс-службе, сообщение которой приводит ТАСС.

Три пациента с алкогольным отравлением выписаны, однако они не вошли в статистику по происшествию. Такое решение медицинские специалисты приняли после лабораторного анализа.

Ранее в объединённой пресс-службе судов сообщили, что всего по делу о массовом алкогольном отравлении в Оренбуржье задержали 14 подозреваемых. По данным правоохранителей, из-за контрафактного спиртного скончались 34 человека, пострадали 64. Возбуждено шесть уголовных дел.

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