Власти Оренбургской области прокомментировали состояние людей, которые находятся в больнице из-за отравления контрафактным алкоголем.
Как рассказали представители правительства, утром 11 октября местные жители не обращались в больницу из-за отравления суррогатным спиртным. Также в пресс-службе заявили, что у четырёх человек из-за контрафактного алкоголя наблюдается критическое состояние, они дышат с помощью ИВЛ.
По данным властей, стационарное лечение проходят 19 пациентов, девять из них сегодня отправят домой.
"Медики продолжают наблюдать за 30 пациентами", — заявили в пресс-службе, сообщение которой приводит ТАСС.
Три пациента с алкогольным отравлением выписаны, однако они не вошли в статистику по происшествию. Такое решение медицинские специалисты приняли после лабораторного анализа.
Ранее в объединённой пресс-службе судов сообщили, что всего по делу о массовом алкогольном отравлении в Оренбуржье задержали 14 подозреваемых. По данным правоохранителей, из-за контрафактного спиртного скончались 34 человека, пострадали 64. Возбуждено шесть уголовных дел.
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