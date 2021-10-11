Семьи погибших при падении самолёта L-410 в Татарстане получат по 1 млн рублей

Власти Татарстана назвали суммы выплат семьям погибших и пострадавшим при падении самолёта L-410 в Мензелинском муниципальном районе.

По информации республиканского правительства, родные жертв авиакатастрофы получат по 1 млн рублей. Тем, чьему здоровью в результате ЧП был причинён тяжкий или средний вред, выплатят по 400 тысяч рублей.

Минтруда, занятости и соцзащиты республики обещает оперативно произвести выплаты.

Кроме того, власти Татарстана готовы организовать похороны и транспортировку тел жертв инцидента к местам захоронения.

Согласно сведениям СКР, самолёт L-410, на борту которого находились два члена экипажа и 20 парашютистов упал утром 10 октября из-за нештатной ситуации при взлёте с аэродрома вы в городе Мензелинске.

В результате происшествия погибли 16 человек, шестеро получили травмы.

В связи с инцидентом в Мензелинске военные следователи возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". В целях всестороннего и объективного расследования уголовного дела Расследованием падения L-410 будут заниматься сотрудники центрального аппарата СКР.

11 октября объявили в Татарстане днём траура в связи с авиакатастрофой.

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