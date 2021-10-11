EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Украинский нардеп обвинила Зеленского в финансировании "Путина-агрессора"
Роспотребнадзор запретил ввоз китайских продуктов с опасным составом в РФ
Талибы* хотят, чтобы Россия помогла восстановить Афганистан
Разрешить голосовать подросткам предлагают в России
Рекордный за 40 лет рост цен на продукты продолжится и в октябре
"Играют с огнём": немцы требуют исключить Польшу из Евросоюза
Моргенштерн специально для бабушки устроил ещё одну свадьбу
Инженер-ядерщик из США хотел, но не сумел продать секреты ядерных подлодок
WSJ: Путин оборачивает ситуацию с ценами на газ в пользу России

Известный российский конькобежец Захаров погиб под колёсами грузовика

Происшествия

Призёр юниорского чемпионата мира по конькобежному спорту Руслан Захаров скончался в результате аварии. Он шёл по дороге, как вдруг его сбил водитель грузовика, сообщает РИА Новости.

Известный российский конькобежец Захаров погиб под колёсами грузовика

ДТП зарегистрировали накануне, 10 октября. По предварительной информации, 26-летний мужчина ехал на грузовом автомобиле со стороны улицы Выборгской в сторону Окружной во втором ряду.

В это время прямо по проезжей части по ходу движения машины шёл Захаров. Водитель сбил пешехода. Молодой спортсмен получил сильнейшую травму головы.

  • На место аварии приехали медики и оперативно доставили конькобежца в реанимацию. Однако он умер в медучреждении, так и не придя в сознание.

Установлено, что водитель грузового автомобиля находился в трезвом состоянии, но у него не было права управлять транспортными средствами категории C. Полицейские запустили дополнительную проверку по факту ДТП, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Подросток на "Феррари" устроил "огненное ДТП" в Москве
Автор: Юлия Миленина, Редактор: Ольга Алексеева
Последние материалы
Известный российский конькобежец Захаров погиб под колёсами грузовика
Разрешить голосовать подросткам предлагают в России
Рекордный за 40 лет рост цен на продукты продолжится и в октябре
"Играют с огнём": немцы требуют исключить Польшу из Евросоюза
Моргенштерн специально для бабушки устроил ещё одну свадьбу
Перхоть: откуда берётся и как от неё избавиться
На камчатском вулкане из-за непогоды приостановили поиски пропавшего альпиниста
Инженер-ядерщик из США хотел, но не сумел продать секреты ядерных подлодок
В крови погибшего украинского депутата нашли метадон
WSJ: Путин оборачивает ситуацию с ценами на газ в пользу России
Популярное
Экономика и бизнес
Газовый кризис: стоит ли спасать Евросоюз против его воли?

Газовый кризис в Европе имеет все шансы войти в анналы истории. Дефицит голубого топлива, небывалые цены на него сказываются на жизни миллионов европейцев и могут иметь свои политические последствия. Сегодня политики в Евросоюзе далеки от признания собственных ошибок и склонны винить в своих бедах "Газпром". Между тем Россия хочет помочь Европе дополнительными поставками газа, хотя та упорно этому противится.

Газовый кризис: стоит ли спасать Евросоюз против его воли?
Была в шоке: Бузову позвали замуж на съёмках шоу
Российский шоу-бизнес
Была в шоке: Бузову позвали замуж на съёмках шоу
Происшествия
Ксения Собчак попала в ДТП со смертельным исходом
Политика. Новости и аналитика
"Мы вас не боимся": Порошенко пригрозил Зеленскому после митинга
Игорь Буккер В ожидании локдауна полезно научиться стоять на одной ноге Игорь Буккер Вячеслав Шпаковский "От винта!": выяснилось, что общего между мясорубкой и планетоходом Вячеслав Шпаковский Ирина Шлионская Размер имеет значение: змеи пережили динозавров после падения метеорита Ирина Шлионская
Экономика и бизнес
Daily Mail: Байден вручил козырь Путину
Происшествия
Придавило декорациями: появились кадры гибели артиста Большого театра
Опубликован список пассажиров упавшего L-410
Происшествия
Опубликован список пассажиров упавшего L-410
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников