Известный российский конькобежец Захаров погиб под колёсами грузовика

Призёр юниорского чемпионата мира по конькобежному спорту Руслан Захаров скончался в результате аварии. Он шёл по дороге, как вдруг его сбил водитель грузовика, сообщает РИА Новости.

ДТП зарегистрировали накануне, 10 октября. По предварительной информации, 26-летний мужчина ехал на грузовом автомобиле со стороны улицы Выборгской в сторону Окружной во втором ряду.

В это время прямо по проезжей части по ходу движения машины шёл Захаров. Водитель сбил пешехода. Молодой спортсмен получил сильнейшую травму головы.

На место аварии приехали медики и оперативно доставили конькобежца в реанимацию. Однако он умер в медучреждении, так и не придя в сознание.

Установлено, что водитель грузового автомобиля находился в трезвом состоянии, но у него не было права управлять транспортными средствами категории C. Полицейские запустили дополнительную проверку по факту ДТП, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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