В крови погибшего украинского депутата нашли методон

По сообщению украинских правоохранителей, согласно судебно-медицинской экспертизе, перед смертью экс-депутат Верховной Рады Антон Поляков употреблял алкоголь и наркотики.

"Какой именно метадон, когда он попал в организм относительно времени смерти и как это могло непосредственно повлиять на смерть потерпевшего, ещё будет устанавливаться после глубоких исследований, - пояснил директор департамента коммуникаций МВД Украины Артём Шевченко в эфире "Украина 24".

Напомним, экс-депутат Верховной Рады Антон Поляков скончался на центральной улице Киева в минувшую пятницу. По сообщению очевидцев, 33-летнему политику стало плохо в такси. Прохожие вызвали Скорую помощь, но медики не успели спасти Полякова.

По факту смерти украинские следователи возбудили дело по статье "умышленное убийство" с пометкой "естественная смерть".

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