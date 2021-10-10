За жизнь жертвы ДТП в Сочи борются врачи: у Собчак — многочисленные травмы

Сегодня на Краснополянском шоссе в Сочи произошла авария. Элитное такси, в котором ехала Ксения Собчак со своими помощниками, врезалось в автомобиль "Фольксваген". Одна из пассажирок авто скончалась до приезда скорой помощи, вторая находится в реанимации в тяжёлом состоянии.

Как сообщает Telegram-канал SHOT, 30-летняя Оксана Садовник, которую ранее СМИ назвали умершей, сейчас в крайне тяжёлом состоянии находится в больнице. У неё многочисленные травмы, среди которых открытая черепно-мозговая. Медики борются за жизнь женщины. Прогнозов врачи пока не дают.

Ксения Собчак, по её собственным словам, получила сотрясение мозга и многочисленные травмы. Несмотря на это, она отказалась от медицинской помощи и вылетела домой в Москву вместе со своими ассистентами.

ТГ-канал сообщает, что водитель такси Олег Цой, который вёз команду Собчак в аэропорт, не отличался дисциплинированностью на дороге: за ним числится 12 штрафов за нарушение ПДД. Его дважды штрафовали за превышение скорости.

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