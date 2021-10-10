По сообщению пресс-службы ДОСААФ России, все самолёты типа L-410 не поднимутся в небо до окончания расследования трагедии в Татарстане. Инициатором запрета на полёты выступил председатель ведомства Александр Колмаков.
Также в организации принесли соболезнования семьям погибших.
Выживших в результате падения самолёта, доставили в больницу Набережных Челнов и планируют отвезти в Москву.
Президент Татарстана Рустам Минниханов объявил 11 октября траурным днём по погибшим в авиакатастрофе. Также глава государства распорядился сформировать план по оказанию помощи семьям погибших и выжившим.
По сообщению ТАСС, оказалось, что двухмоторный L-410 не числился в Госреестре. По заявлению главы Татарстана, пилоты заявляли об отказе левого двигателя, что могло стать причиной трагедии. Однако позже власти предположили, что в турбину могла попасть птица.
Ранее заявляли о семи выживших в катастрофе, однако, по сообщению Минздрава, одного человека ошибочно приняли за родственника одного из пассажиров. Так, согласно информации в результате падения L-410 погибли 16 человек, шестеро получили разные травмы.
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