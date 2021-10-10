Власти рассказали о состоянии выживших после крушения L-410 в Татарстане

По сообщению представителей Минздрава, семерых выживших после падения самолёта доставили в больницу. Один член экипажа в крайне тяжёлом состоянии.

"По состоянию на 10.22 в результате падения легкомоторного самолёта в Мензелинском районе семь пострадавших доставлены в Мензелинскую центральную районную больницу. Один пациент в крайне тяжёлом состоянии", — цитирует Минздрав РИА Новости.

По сообщению источника, пострадавших планируют отправить бортом санавиации в больницу скорой помощи Набережных Челнов и Республиканскую клиническую больницу в Казани.

Напомним, о трагедии в Татарстане стало известно сегодня утром. Пассажирский самолёт L-410 разбился на территории Мензелинска. По сообщению экстренных служб, 16 человек погибли сразу, семерых в срочном порядке госпитализировали. Что послужило причиной трагедии, пока неизвестно.

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