Прокуратура заявила, что в Хабаровском крае военнослужащего избивали с сентября

В Хабаровском крае правоохранители возбудили уголовное дело против военнослужащих, которые избили солдата. Об этом рассказал прокурор Сергей Заряев.

По данным прокурора, ролик из Сети, на котором видно, как группа парней наносит удары сослуживцу, настоящий, избиение действительно произошло. Предварительно, предполагаемые преступники вымогали у сослуживца деньги и телефон. По информации правоохранителей, один нападавший — уроженец Дагестана, другой — Кабардино-Балкарии. Также Заряев сообщил, что прокуратура потребовала заключить возможных злоумышленников под стражу.

Кроме того, правоохранители сообщили, что в Интернете продемонстрировали один случай избиения, в то время как подобная деятельность началась в сентябре. Предположительно, насилием и вымогательством, помимо солдат-срочников Исмаила Магомедова и Шамиля Торчокова, занимался контрактник Ринат Гашимов.

"Военным прокурорам предстоит выяснить все обстоятельства происшествия, а также условия, ему способствовавшие", — заявил Заряев, слова которого приводит "Российская газета".

Ранее появились данные об употреблении наркотиков одним из предполагаемых преступников.

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