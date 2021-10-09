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Появились детали избиения военнослужащего в Хабаровском крае

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

В Сети появился ролик, на котором военнослужащие избивают парня. Выяснилось, что инцидент произошёл в Хабаровском крае.

Появились детали избиения военнослужащего в Хабаровском крае

Молодые люди Исмаил Магомедов и Шамиль Торчоков с кем-то поругались. Сослуживец Ислам Алиев не стал участвовать в конфликте и отправился в казарму. Такой поступок парни восприняли как предательство. Они избили обидчика, потребовали 20 тысяч рублей и мобильник. Эту версию рассказал телеграм-канал SHOT.

Также, по информации журналистов, один из нападавших употреблял наркотики. Видео с этим процессом тоже опубликовали в Интернете.

Военная прокуратура признала факт избиения молодого человека. В ведомстве заявили, что проведут проверку произошедшего в Хабаровском крае.

"В ходе проверки будет дана оценка соблюдению норм законодательства о воинской обязанности и военной службе", — сообщили представители прокуратуры, слова которых цитирует ТАСС.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Александр Михайлов
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