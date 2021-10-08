Власти Краснодара прокомментировали угрозы педагога "набить морду" ученице

Городская администрация Краснодара отреагировала на видео, на котором учительница школы номер 14 оскорбляла девочку и угрожала ей расправой.

Представители горадминистрации заявили, что сейчас проводят педагогическое расследование. Также в пресс-службе назвали дату инцидента: седьмое октября. По данным краснодарских властей, в ролике отражена только вторая часть ссоры преподавателя и учеников.

Сотрудники администрации в беседе с РИА Новости отметили, что женщина ругала детей, поскольку те намусорили в кабинете и не стали убираться.

"Вы кто такие? Вы сюда пришли, на халяву учитесь. Вы почему себя так ведёте?", — приводит слова учителя русского языка Baza.

По предварительной информации, школьники грубили педагогу, она ответила им взаимностью. Преподаватель пообещала "набить морду" одной из девочек.

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