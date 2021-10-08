Эксперт оценил планы ЦБ бороться с мошенничеством при переводе с карты на карту

Эксперт Ассоциации российских банков по информационной безопасности Василий Окулесский в беседе с Pravda.Ru прокомментировал инициативу Центрального банка России обязать кредитные организации изучить риски во время переводов с карты на карту и предоставить ему данные.

"Основная цель действий Центрального банка сводится к тому, чтобы максимально создать профиль людей, которые переводят деньги с карты на карту. Те, кто имеет полное право переводить эти деньги, им беспокоиться не о чем. У них будут профили совершенно законные. Они будут переводить зарплату друзьям и так далее", — объяснил специалист.

Также он заявил, что транзакции с карты — "любимейший" инструмент мошенников. По мнению Окулесского, с банковскими профилями преступников будет легче вычислить.

"Главное для мошенника — уйти от честной авторизации при проведении операций. Вся информация по транзакции откуда, куда, сколько, в принципе, будет известна и Центральному банку, и по запросу правоохранительным органам", — заявил эксперт в области информационной безопасности.

Ранее Центробанк России решил проверить карточные переводы граждан. Кредитные компании должны передать организации данные об отправлениях с карты на карту, а также проанализировать риск во время их проведения.

"В случае, если инициатива получит развитие и правовую основу, то для осуществления переводов будет недостаточно указания только информации о номере карты", — пояснил источник РИА Новости.

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