Смертник совершил теракт во время молитвы в мечети на севере Афганистана

В шиитской мечети Сеид-Абад в провинции Кундуз на севере Афганистана погибло около 100 человек. Несколько десятков людей из собравшихся на пятничную молитву получили ранения различной степени тяжести.

По предварительной информации, террорист-смертник активировал взрывное устройство внутри религиозного сооружения, при большом скоплении людей, сообщает Aamaj News.

Заместитель министра информации и культуры во временном афганском правительстве Забихулла Муджахид прокомментировал чрезвычайную ситуацию в своём Twitter-аккаунте:

"Сегодня днём прогремел взрыв в мечети наших соотечественников-шиитов в провинции Кундуз, в результате чего есть погибшие и раненые. Специализированный отряд наших бойцов прибыл на место происшествия и начал расследование случившегося".

Мохаммад Джалал, член комиссии "Талибана"* по культуре, сообщил в этой же соцсети, что теракт организовала группировка "Исламское государство в Хорасане"*.

* — запрещённые в РФ террористические организации.

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