Мошенники проводят фейковую акцию, используя имя известного магазина

Федеральная франчайзинговая сеть "Галамарт" столкнулась с проблемой. В сети активизировались мошенники, которые предлагают деньги якобы от известного магазина за перессылку сообщения в мессенджерах и соцсетях.
В ответ на обращения пользователей, в "Галамарте" сформировали инструкцию, как не стать жертвой мошенников:
Помните, что "Галамарт" НЕ проводит подобные акции (с денежными вознаграждениями за перессылку адресов). Все актуальные акции всегда можно посмотреть на официальном сайте www.galamart.ru
Менеджмент франчайзинговой сети активно работает над тем, чтобы пострадавших от действий мошенников было как можно меньше. Обязательно проверяйте адрес сайта и ни в коем случае не переходите по подозрительным ссылкам.
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