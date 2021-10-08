Информацию о готовящемся нападении на учебное заведение проверяют на Урале

В Свердловской области правоохранители проверяют появившуюся в соцсетях информацию о готовящемся нападении на учебное заведение.

О проведении проверочных мероприятий сообщили "Интерфаксу" в региональном ГУ МВД.

Ранее один из телеграм-каналов в Екатеринбурге сообщил о распространяемой в студенческих чатах информации об угрозах нападения на учебное заведение. Якобы один из пользователей соцсетей опубликовал на своей странице фото с оружием и написал, что придёт в любой колледж или школу и убьёт всех.

Как сообщили ТАСС в департаменте образования Екатеринбурга, в школах и детсадах города принимают меры в связи с распространившейся в соцсетях информацией.

"Департамент образования уже обратил внимание всех наших руководителей образовательных организаций на усиление контроля. Кроме того, сотрудники Росгвардии проверили учреждения отдаленных территорий, тревожные кнопки и провели инструктаж", — заявили в ведомстве.

В региональном МВД призвали родителей не поддаваться на провокации и не паниковать.

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