После взрыва на Амурском ГПЗ прокуратура намерена провести проверку

Прокуратура запланировала провести проверку газоперерабатывающего завода, на котором утром 8 октября произошел взрыв.

"Свободненская городская прокуратура проводит проверку по факту нештатной ситуации на Амурском газоперерабатывающем заводе. На место происшествия для выяснения обстоятельств выехала Свободненский городской прокурор Ольга Смирнова", — сообщается на официальном сайте Прокуратуры Амурской области.

В ведомстве подчеркнули, что в результате инцидента никто не пострадал. Прокурорская проверка обратит особое внимание на соблюдение законодательства о промышленной и пожарной безопасности.

"Ситуация находится на личном контроле прокурора Амурской области Александра Бучмана", — отметили в прокуратуре.

Напомним, на Амурском газоперерабатывающем заводе случился крупный пожар по причине разгерметизации оборудования и утечке газа. Из-за этого произошёл взрыв. ЧП зафиксировано при старте работы пусконаладочного процесса. По информации сотрудников, огонь быстро потушили.

Газоперерабатывающий завод в Амурской области принадлежит "Газпрому". Размеры ущерба, нанесённого пожаром, в настоящее время устанавливают специалисты.

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