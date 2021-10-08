Прокуратура запланировала провести проверку газоперерабатывающего завода, на котором утром 8 октября произошел взрыв.
"Свободненская городская прокуратура проводит проверку по факту нештатной ситуации на Амурском газоперерабатывающем заводе. На место происшествия для выяснения обстоятельств выехала Свободненский городской прокурор Ольга Смирнова", — сообщается на официальном сайте Прокуратуры Амурской области.
В ведомстве подчеркнули, что в результате инцидента никто не пострадал. Прокурорская проверка обратит особое внимание на соблюдение законодательства о промышленной и пожарной безопасности.
"Ситуация находится на личном контроле прокурора Амурской области Александра Бучмана", — отметили в прокуратуре.
Напомним, на Амурском газоперерабатывающем заводе случился крупный пожар по причине разгерметизации оборудования и утечке газа. Из-за этого произошёл взрыв. ЧП зафиксировано при старте работы пусконаладочного процесса. По информации сотрудников, огонь быстро потушили.
Газоперерабатывающий завод в Амурской области принадлежит "Газпрому". Размеры ущерба, нанесённого пожаром, в настоящее время устанавливают специалисты.
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