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Американец убил брата-фармацевта из-за "отравленной" вакцины от коронавируса

Происшествия

Американские полицейские расследуют убийство, которое произошло в штате Мэриленд. Мужчина, являющийся противником вакцинации, лишил жизни своего брата-фармацевта и его жену.

Американец убил брата-фармацевта из-за "отравленной" вакцины от коронавируса

Предварительно оперативники установили, что к преступлению причастен местный житель Джеффри Бернхэм. Злоумышленник пришел к родственникам с огнестрельным оружием и застрелил их. 

Позже выяснилось, что за день до нападения на брата и его супругу Бернхэм убил женщину, проживающую в Мэриленде. Затем он решил взять ее автомобиль Lincoln и на нем отправился  к родственникам.

Мать предполагаемого убийцы рассказала, что Джеффри был активным противником вакцинации от коронавирусной инфекции.

  • Он считал, что его брат, работающий фармацевтом в клинике, отравлял людей, вводя им медпрепарат. Именно это и стало причиной преступления, передает Fox News.

Бернхэма отправили на психиатрическую экспертизу. Полицейские предполагают, что он находится в нестабильном состоянии.

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