Американские полицейские расследуют убийство, которое произошло в штате Мэриленд. Мужчина, являющийся противником вакцинации, лишил жизни своего брата-фармацевта и его жену.
Предварительно оперативники установили, что к преступлению причастен местный житель Джеффри Бернхэм. Злоумышленник пришел к родственникам с огнестрельным оружием и застрелил их.
Позже выяснилось, что за день до нападения на брата и его супругу Бернхэм убил женщину, проживающую в Мэриленде. Затем он решил взять ее автомобиль Lincoln и на нем отправился к родственникам.
Мать предполагаемого убийцы рассказала, что Джеффри был активным противником вакцинации от коронавирусной инфекции.
Бернхэма отправили на психиатрическую экспертизу. Полицейские предполагают, что он находится в нестабильном состоянии.
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