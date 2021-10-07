В Красноярском крае живодёр застрелил кота известного тренера

В поселке Минино Красноярского края живодёр убил мейн-куна известного тренера по единоборствам Александра Герасимова. Известно, что любимцу спортсмена было всего три года, об этом сообщает Телеканал "360".

Герасимов нашёл кота с раной от пули в конце сентября. При этом известный тренер совершенно не верил, что убийцу питомца найдут. Хотя местные жители уже сталкивались с такой проблемой.

"Нельзя в населенных пунктах огонь открывать. Может и ребёнок оказаться под пулей, и взрослый, и сосед", — сказал Герасимов телеканалу.

Он отметил, что сперва полицейские не хотели принимать заявление. Однако ситуация изменилась после того, как про Джордана написали СМИ.

Ранее появилась информация, что сингапурские учёные предрекают новый штамм и пандемию COVID-19 у животных. Так, вирус будет мутировать в организме животных и "возвращаться" к человеку.

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