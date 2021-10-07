Студентке, сбившей троих детей в Москве, продлили арест

Студентка, сбившая троих детей в Москве, пробудет под стражей до 24 марта 2022 года. Судебное заседание по делу назначено на 21 октября.

Девушка останется под стражей ещё на полгода, сообщила прокуратура Москвы ТАСС.

ДТП произошло 16 июля 2021 года. Валерия Башкирова не уступила дорогу и сбила на пешеходном переходе детей. Подсудимая признала свою вину, что дало основание защите просить об особом порядке рассмотрения дела — без изучения доказательств и допроса свидетелей. Однако суд принял решение, что будет рассматривать уголовное дело в общем порядке.

На следующий день после аварии двое детей умерли от полученных травм. Башкирову обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц, ей грозит до семи лет лишения свободы.

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