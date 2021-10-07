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Девять человек погибли от отравления алкоголем в Оренбуржье

Происшествия

Обстоятельства гибели девяти человек от отравления устанавливают правоохранители в Оренбургской области.

Девять человек погибли от отравления алкоголем в Оренбуржье

По информации региональной прокуратуры, случаи отравления зарегистрированы в Домбаровском и Ясненском районах.

Как сообщает СУ СКР по Оренбургской области, 6-7 октября у себя дома и в Восточной территориальной межрайонной больнице скончались пять жителей  посёлка Красночабанский Домбаровского района и четверо жителей Ясненского городского округа.

По предварительным данным, люди умерли от острого отравления этанолом. Самому младшему из погибших 36 лет, старшему - 73 года.

В связи с гибелью людей следователи завели два уголовных дела по статьям «Производство и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц».

Сотрудники СКР и других оперативных служб проводят обыски в местах возможного сбыта алкоголя, изъяли его образцы. Назначен ряд экспертиз.

Прокуратуры Домбаровского и Ясненского взяли на контроль ход расследования дел по факту отравления девяти человек. 

Прокуроры указанных районов выехали на место происшествия. 

Кроме того, по указанию прокурора области Руслана Медведева организовано проведение проверки исполнения законодательства в сфере реализации алкогольной продукции.

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Существует ли безвредный алкоголь?
Автор: Владимир Васютченко
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