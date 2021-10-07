Мужчина, избитый дагестанцами в метро, будет награждён медалью

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин отметил смелость Романа Ковалёва — молодого человека, который заступился за девушку в московском метро, за что был избит пьяной компанией.

Бастрыкин принял решение наградить пострадавшего за проявленную храбрость ведомственной медалью "Доблесть и отвага".

Председатель уже поручил кадровому подразделению подготовить необходимые документы для награждения Романа Ковалёва, сообщает РИА Новости.

Следственный комитет информирует, что сейчас мужчина находится под контролем врачей в медицинском учреждении. По предварительным данным, Ковалев сделал замечание нетрезвой компании, после чего был жестоко избит.

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