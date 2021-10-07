Всех пострадавших при стрельбе в ПГНИУ выписали из пермских больниц

Все пациенты, которые попали в пермские больницы после стрельбы в ПГНИУ, сейчас находятся дома. Их выписали по выздоровлению.

По информации РИА Новости, в региональном медучреждении под наблюдением врачей остаётся лишь Тимур Бекмансуров, подозреваемый в массовом убийстве на территории Пермского государственного национального исследовательского университета. Сейчас состояние предполагаемого стрелка медики оценивают как тяжёлое. Он был серьёзно ранен при задержании. Хирурги приняли решение ампутировать ему часть голени. Предполагается, что вскоре следователи смогут допросить Бекмансурова.

По данным правоохранительных органов, от его действий пострадали 47 человек, ещё 6 скончались от полученных ранений.

Некоторые пострадавшие после стрельбы были доставлены в столичные клиники. Сегодня 6 человек продолжают курс лечения в Москве. Один из них находится в тяжёлом состоянии.

Напомним, по факту стрельбы в ПГНИУ было возбуждено уголовное дело. Бекмансурову грозит суровое наказание вплоть до пожизненного срока.

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