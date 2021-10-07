Турецкие силовики задержали в Анкаре боевика, который был членом организации "Исламское государство"*. Оказалось, что мужчина имеет гражданство РФ.
Как сообщает издание Hurriyet, террориста подозревают в организации и совершении преступлений от имени ИГ в Сирии. Ранее его пытались найти специалисты Интерпола.
Накануне полицейские обнаружили дом, где скрывался боевик. Ранним утром сотрудники правоохранительных органов организовали спецоперацию, в ходе которой арестовали мужчину.
Также там находились различные цифровые материалы и поддельные сирийские удостоверения личности.
По версии следствия, боевик ИГ незаконно въехал в Анкару в составе запрещенной группировки. Сейчас идёт дополнительное расследование, по результатам которого будет принято процессуальное решение.
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