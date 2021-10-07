В Японии полиция ищет полсотни опасных страусов эму, сбежавших с фермы

Полицейские из японского города Кикути совместно с пожарными и сотрудниками муниципальных служб разыскивают 54 гигантских страуса эму, которые сбежали с фермы, пишет NHK.

Оперативники предварительно установили, что птицы разрушили ограждение, которое окружало пастбище, а затем убежали в неизвестном направлении. Через несколько часов они сумели поймать 30 страусов. Местонахождение остальных особей уточняется.

При этом власти Кикути предупредили горожан об опасности, ведь страусы эму способны развивать скорость до 50 километров в час. Кроме того, они могут нападать на людей и наносить серьёзные удары своими когтистыми лапами.

Местным жителям порекомендовали обращаться в полицию в случае столкновения с дикими животными.

Добавим, страусы эму — одни из самых крупных птиц в мире. Зачастую особи обитают в густых лесах и засушливых зонах, избегая густонаселённых районов.

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