Арестована обвиняемая в организации экскурсии на упавшем под Москвой вертолёте

Предпринимательницу арестовали за организацию авиаэкскурсии на вертолёте, который разбился 3 октября в Подмосковье.

По информации Западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР, женщину задержали 4 октября. Ей предъявили обвинение по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц".

Сообщается, что женщина не признала вину в инкриминируемом ей преступлении. Следователи направили ходатайство о заключении обвиняемой под стражу в Дорогомиловский райсуд Москвы. Тот удовлетворил его

Напомним, 3 октября вертолёт Robinson R-44 взлетел с аэродрома Мячково для экскурсионного полёта и разбился в окрестностях городского округа Лыткарино

Пилот вертолёта и двое его пассажиров погибли на месте происшествия. В связи с инцидентом следователи завели уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта", ход расследования которого взял на контроль центральный аппарат СКР. Когда выяснилось, что вертолёт упал при выполнении экскурсионного полёта, было возбуждено ещё одно дело, фигуранткой которого стала предпринимательница.

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