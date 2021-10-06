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На Ямале пятилетнего ребёнка насмерть задавило качелями

Происшествия

На Ямале пятилетнюю девочку задавило упавшими качелями. Ребёнок умер на площадке, которую ещё не достроили рабочие. Над объектом начали трудиться в прошлом году.

На Ямале пятилетнего ребёнка насмерть задавило качелями

По данным местных СМИ, площадку огородили и запретили находиться на её территории, однако детей это не остановило. Предположительно, подростки подняли качели. Девочка гуляла вместе с родственницей и решила покататься. Конструкция рухнула на малышку.

Её госпитализировали с помощью санитарной авиации, однако медицинские работники всё равно не смогли спасти ребёнка.

"На детской площадке качели не были закручены качественно. Площадку вроде приняли в эксплуатацию, а если не сдали, то должны были ограничить доступ. Об этом нигде в СМИ и в соцсетях нет информации, хотят свести происшествие на несчастный случай", — прокомментировал трагедию близкий человек умершей девочки для "Ямал1".

По словам журналистов, родные ребёнка обвинили в происшествии директора компании, которая строила площадку, и руководителя населённого пункта. Известно, что компания пообещала оплатить перелёт девочки в больницу.

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия. Возбуждено уголовное дело.

Ранее исследователи "Общероссийского народного фронта" выяснили, что каждая третья детская площадка в России травмоопасна. На таких объектах присутствуют сломанные качели и торчащие гвозди.

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Травмоопасные детские площадки заполонили Петропавловск
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Редактор: Людмила Черткова
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