Корабль с россиянами на борту был задержан из-за перевозки наркотиков

Посольство РФ во Франции связалось с местными властями после задержания корабля в порту Дюнкерка. Судно с россиянами на борту перевозило большую партию наркотиков, сообщают СМИ.

Экипаж состояла из россиян, украинцев, филиппинцев и эфиопов. По данным AFP, судно направлялось из Бразилии в Европу под флагом Либерии.

По информации агентства, на борту находилось свыше одной тонны наркотиков стоимостью в несколько десятков миллионов евро. На корабле были задержаны 20 человек. Обстоятельства происшествия выясняются. Задержанным гражданам оказывается консульская помощь.

Ранее сообщалось, что гражданина Нидерландов осудили за переправку сотни килограмм кокаина. Выяснилось, что нидерландец работал в крупном наркокартеле и отвечал за перевозки на российском рынке. Он был объявлен в розыск еще в 2010 году.

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