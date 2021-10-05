В Белом море затонуло частное судно с пассажирами на борту

Во вторник, 5 октября, в водах Белого моря затонуло прогулочное судно "Фаворит". По предварительным данным, на борту находилось пять человек.

Для поиска людей была направлена спасательная авиация — вертолёт МИ-8 вылетел из Архангельска.

Сотрудники экстренных служб сообщают, что внезапное бедствие произошло в пяти километрах от берега, недалеко от села Кашкаранцы в Терском районе Мурманской области. Сигнал о происшествии поступил специалистам в 14.51.

По информации спасателей, двум пассажирам удалось спастись с затонувшего судна, но, к сожалению, один из спасённых вскоре скончался от переохлаждения.

Операция по поиску людей продолжается, сообщает РИА Новости.

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