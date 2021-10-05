Глава Крыма подтвердил проведение следственных действий в отношении Харитоненко

Информацию о проведении следственных действий в отношении председателя горсовета Евпатории Олеси Харитоненко подтвердил глава Крыма Сергей Аксенов.

"Проводятся следственные мероприятия в отношении председателя Евпаторийского городского совета Олеси Викторовны Харитоненко. В настоящее время правоохранительные органы проводят все необходимые действия", — написал он в своём Telegram-канале.

Сергей Аксенов подчеркнул, что контроль деятельности чиновников всех уровней в Крыму будет усиливаться.

"Это постоянная системная работа, и никто не сможет уйти от ответственности, неприкасаемых нет", — заявил глава Крыма.

Ранее сообщалось, что Олесю Харитоненко заподозрили в злоупотреблении полномочиями. Источник в правоохранительных органах сообщил о задержании главы горсовета. Однако затем эту информацию опровергла заместитель Харитоненко, сообщившая, что председатель горсовета находится на рабочем месте.

Напомним, в Евпатории задержан также глава городской администрации Роман Тихончук. Его подозревают в мошенничестве, создании преступного сообщества и злоупотреблении полномочиями.

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