Новые дела завели на подозреваемого в убийстве трёх студенток в Оренбуржье

В отношении 30-летнего Александра Лазарева, задержанного по подозрению в убийстве трёх девушек в городе Гае Оренбургской области, возбуждены новые дела в связи с выявлением дополнительных преступлений.

По информации регионального СУ СКР, в отношении подозреваемого завели дела по статьям:

"Изнасилование, соединенное с угрозой убийством, совершенное в том числе в отношении несовершеннолетней". "Насильственные действия сексуального характера, соединенные с угрозой убийством, совершенное в том числе в отношении несовершеннолетней". "Умышленное повреждение чужого имущества, совершённое путем поджога с причинением значительного ущерба". "Неправомерное завладение автомобилем".

Ранее сообщалось, что Александр Лазарев на допросе признал свою вину и дал изобличающие его показания.

В ближайшее время ему планируется предъявить обвинение. Решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу.

Напомним, убийство трёх студенток медколледжа было совершено в на улице Молодёжной в городе Гае. Тела двух из них обнаружили 30 сентября после тушения пожара в квартире, которую снимали приехавшие учиться в Оренбуржье из Башкирии девушки. Тело ещё одной убитой нашли во дворе.

Тогда по факту преступления завели уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц".

Третьего октября по подозрению в причастности к этому преступлению был задержан ранее судимый Александр Лазарев, который в тот день решил угнать автомобиль.

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