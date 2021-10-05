Перепутали с уткой: российский судья получил тяжёлое ранение в грудь на охоте

Судьи из Челябинской области решили поохотиться на уток, однако отдых едва не обернулся смертью одного из мужчин. Председатель Еткульского районного суда Вадим Кинзин получил тяжёлое ранение в грудь.

По предварительной информации, пострадавший сидел в засаде, чтобы в нужный момент выстрелить по утке. В это же время его друг решил пострелять по камышам. Пуля попала в грудь Кинзину и задела сердце. Его экстренно доставили в больницу.

Врачи сразу же провели пациенту операцию. Сейчас его состояние оценивают как тяжёлое, сообщает РЕН ТВ.

К инциденту на охоте подключились челябинские полицейские и следователи. Они выяснят, действительно ли стрелявший мужчина перепутал судью с уткой или же совершил преступление умышленно. По факту случившегося запущена дополнительная проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

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