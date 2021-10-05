Подозреваемый в убийстве трёх студенток в Оренбуржье признал вину

Александр Лазарев, которого задержали по подозрению в убийстве трёх студенток в городе Гае Оренбургской области, признал свою вину.

Как сообщило ТАСС в Гайском горсуде, во время допроса подозреваемый в присутствии своего адвоката признал вину в убийстве девушек, дал изобличающие его показания и раскаялся.

В суде отметили, что обвинение Лазареву ещё не предъявили.

Напомним, факт тройного убийства в городе Гае был выявлен 30 сентября. Там после тушения пожара в квартире многоэтажки на улице Молодёжной нашли тела двух девушек с многочисленными колото-резаными ранами. Тело ещё одной убитой девушки обнаружили во дворе дома.

Было установлено, что убитые девушки — студентки местного медколледжа, которые приехали учиться в Гай из Башкирии и вместе снимали квартиру.

По факту произошедшего в Гае следователи завели уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц". На месте происшествия правоохранители обнаружили нож, которым убили девушек.

Третьего октября по подозрению в убийстве студенток задержали 30-летнего ранее судимого Александра Лазарева, который в этот день пытался угнать автомобиль. Следователи нашли одежду, в которой задержанный был в момент преступления. Проведена её молекулярно-генетическая экспертиза.

Ранее сообщалось о резком ухудшении состояния Лазарева после задержания. Его пришлось доставить в больницу.

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