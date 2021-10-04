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Экс-главу Владивостока задержали за получение многомиллионных взяток

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

Бывшего главу Владивостока Олега Гуменюка заподозрили во взяточничестве. Об этом сообщает СУ СКР по Приморскому краю.

Экс-главу Владивостока задержали за получение многомиллионных взяток

Как выяснили следователи, в 2019-2021 годах глава города получал от представителей муниципального предприятия «Некрополь», оказывающего похоронные услуги, и через посредников взятки за покровительство. По данным правоохранителей, общая сумма полученного мэром незаконного вознаграждения превысила 19,5 млн рублей.

Сообщается, что экс-мэра задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Получение взяток в особо крупном размере».

В настоящее время решается вопрос об избрании для Олега Гуменюка меры пресечения.

Следователи устанавливают обстоятельства совершённого преступления и занимаются закреплением доказательной базы по делу. Его оперативное сопровождение  осуществляют сотрудники  УФСБ РФ по Приморскому краю.

Олег Гуменюк занял должность главы Владивостока по итогам конкурса в апреле 2019 года. В мае 2021 года он покинул свой пост. 

МУПВ «Некрополь», согласно информации на сайте этой организации, является единственной во Владивостоке специализированной службой по вопросам похоронного дела.

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Автор: Владимир Васютченко, Куратор: Александр Михайлов
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