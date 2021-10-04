Полицейские показали видео преследования подозреваемого в убийстве трёх студенток в городе Гае. На кадрах видно, что 29-летний парень не собирался сдаваться "без боя" и выжимал газ до отказа на угнанном ВАЗ-2110.
Молодой человек несётся по улицам и резко поворачивает, чтобы "сбросить" полицейских. Однако экшн-погоня закончилась тем, что предполагаемый убийца оставил машину и подался в бега. Но был пойман.
"Пытался скрыться на территории детсада. С ним будут проведены следственные действия", — говорится на сайте МВД-Медиа.
Напомним, громкое преступление произошло в минувший четверг утром. В городе Гае 30 сентября были найдены тела трёх девушек. На трупах были колото-резаные раны в разных количествах. По сообщению СК, тела зверски убитых девушек 17, 18 и 19 лет обнаружили в обгоревший квартире. По мнению следователей, таким способом убийца пытался замести следы.
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