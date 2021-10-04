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МВД обнародовало видео погони за предполагаемым убийцей трёх студенток в Гае

Происшествия

Полицейские показали видео преследования подозреваемого в убийстве трёх студенток в городе Гае. На кадрах видно, что 29-летний парень не собирался сдаваться "без боя" и выжимал газ до отказа на угнанном ВАЗ-2110.

Видео преследования подозреваемого в убийстве трех студенток медицинского колледжа в г. Гае

Молодой человек несётся по улицам и резко поворачивает, чтобы "сбросить" полицейских. Однако экшн-погоня закончилась тем, что предполагаемый убийца оставил машину и подался в бега. Но был пойман. 

"Пытался скрыться на территории детсада. С ним будут проведены следственные действия", — говорится на сайте МВД-Медиа.

Напомним, громкое преступление произошло в минувший четверг утром. В городе Гае 30 сентября были найдены тела трёх девушек. На трупах были колото-резаные раны в разных количествах. По сообщению СК, тела зверски убитых девушек 17, 18 и 19 лет обнаружили в обгоревший квартире. По мнению следователей, таким способом убийца пытался замести следы. 

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Автор: Екатерина Широкова, Редактор: Ольга Алексеева
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