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Ранее судимый таксист отрезал уши спорщику из чата

Происшествия

Таксист из Кузбасса, ранее осужденный за тяжкие телесные повреждения в отношении должника, стал рецидивистом и получил новую судимость — на этот раз за нанесение аналогичных повреждений оскорбителю из телеграм-чата.

Ранее судимый таксист отрезал уши спорщику из чата

Как писал сам 48-летний уроженец Кузбасса, бывший шахтер и пивовар в чате "Столица мира", в 90-ые годы он получил судимость по статье 111 УК РФ.

"Дали 3 года … Давно было, в конце 90ых взял большой долг здоровьем, кисть отрубил кидале. Бизнесом занимались, перевозки. Занял один по 10-20к баксов у наших ребят и прятаться пытался. Я его нашёл, он не отдавал. Ну вот так и вышло. Такое время было. Он живой остался, я ему скорую вызвал и не бегал (от полиции), сам сделал — сам ответил. Потом в шахту работать пошёл … до бригадира доработал" — рассказывал он коллегам.

Позже таксисты стали выяснять, куда же пропал активный участник их дискуссий — и узнали, что мужчина снова попал в места лишения свободы, став рецидивистом.

"Летом 2020 года тоже поцапался в чате "Бойкот", какой-то парень оскорбил его и семью. встретился. Сказал, что раз оппонент не слышит требований извиниться, то уши ему не нужны — ну и отрезал их, сам вызвал полицию и снова сел" — обсуждали произошедшее таксисты.

По их словам Александр Б. (так, по данным участников чата зовут вышеописанного водителя) теперь выйдет на свободу не ранее, чем через 5 лет.

Впрочем, в такси ему явно больше не работать.

Государственная Дума, совместно с профильными ведомствами и агрегаторами, а также службами заказа такси собирается запретить работать в общественном транспорте (включая такси) водителям с непогашенной судимостью за тяжкие и особо тяжкие преступления.

"Человек, ограбивший, убивший, изнасиловавший или сидевший за пресловутый "гоп-стоп" — увы — с большой вероятностью может это повторить, "планка-то съехала" — рассуждают эксперты.

Они добавляют "А вопрос "а что же судимым делать, чтобы честно заработать" — для таких граждан есть частный бизнес, ЖКХ, прекрасные должности рабочего стройки, подсобного разнорабочего, грузчика, продавца, и т. п."

Напомним, что ранее таксисты и СМИ обсуждали менее жестокие, но курьезные ситуации — в частности, как столичный таксист-мигрант довез москвича до Хабаровска за 250 тысяч рублей. Кроме того, известен случай, когда отец с сыном заказали такси-микроавтобус из Крыма, взяв в дорогу до родного Ярославля 50 литров пива и выпив его часть по пути.

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Автор: Александр Шторм
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