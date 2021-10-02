В России появился новый вид мошенничества с QR-кодами для вакцины

В столичном департамента здравоохранения рассказали, что мошенники воруют деньги под предлогом привязки QR-кода вакцинированного от коронавирусной инфекции к социальной или банковской карте. Информация об этом появилась на сайте московского ведомства.

"Если гражданин сталкивается с подобной ситуацией, лучше всего незамедлительно обратиться в правоохранительные органы и ни в коем случае не сообщать личные данные", — написано в сообщении.

Кроме того, в департаменте отметили, что QR-код не требует привязки к банковским картам, поэтому сотрудники здравоохранения не могут звонить с такими предложениями.

Ранее стало известно, что сотрудники Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи создают гибридную вакцину, которая противостояла бы и "ковиду", и гриппу.

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