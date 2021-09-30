"Закрой свой рот": украинский адвокат ударила по лицу политолога из Польши

В прямом эфире телепередачи "Время покажет" украинский адвокат Татьяна Монтян напала на политолога из Польши Якуба Корейбу за негативные комментарии о жителях Донбасса. Видеозапись появилась в официальном YouTube-аккаунте Первого канала.

Время покажет. Выпуск от 29.09.2021

Собравшиеся в студии обсуждали кризис в Донбассе. Когда один из участников шоу пытался объективно оценить ситуацию, Корейба постоянно перебивал его и высказывал своё мнение. Политолога попросили "закрыть свой рот", однако его поведение не изменилось.

Тогда спор решила урегулировать Татьяна Монтян. Она быстро подошла к Якубу Корейбе и ударила его кулаком по лицу. Ведущие программы никак не ожидали, что конфликт дойдёт до рукоприкладства.

"Я же пришёл с миром! Я с миром пришёл", — выкрикивал представитель Польши.

Журналисты не были готовы к такой ситуации, поэтому решили прерваться на рекламную паузу. Позже Монтян отметила, что "прилететь" Корейбе могло не только от неё. По её словам, политолог раздражал абсолютно всех гостей передачи.