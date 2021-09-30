Вице-президента Сбера обвиняют в хищении 50 бюджетных миллионов

Экс-заместитель главы Минпросвещения, а ныне вице-президент Сбербанка Марина Ракова стала фигурантом уголовного дела о хищении. Следователи инкриминируют ей участие в хищении 50 млн руб.

По версии следствия, преступление Ракова совершила, будучи заместителем министра (должность она занимала с октября 2018-го по март 2020-го). В 2019 году она, пользуясь служебным положением, пролоббировала выделение ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" бюджетных средств, предназначенных на реализацию государственных контрактов в рамках федерального проекта "Учитель будущего" национального проекта "Образование".

Деньги, как уточняют правоохранители, были освоены, но подрядчик "схалтурил" — работы были проведены не так, как того требовало техзадание. Следствие уверено: часть бюджетных средств, по факту, была похищена, а документы по исполнению госконтрактов — сфальсифицированы.

В "Сбербанке", комментируя уголовное дело в отношении своего вице-президента — руководителя дивизиона "Цифровые платформы образования", заявили, что "оно (уголовное дело) против госпожи Раковой не связано с деятельностью Сбера" (цитата РИА Новости).

На текущий момент Марина Ракова находится в статусе подозреваемой в хищениях. Дома и на работе у неё прошли обыски. Сегодня — 30 сентября — Тверской районный суд Москвы изберёт ей меру пресечения.