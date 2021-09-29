Ветеран из Саратова рассказал об избиениях со стороны сына

В Саратове 93-летний ветеран Великой Отечественной войны Николай Семенович Сомов рассказал о регулярных избиениях со стороны сына. Сейчас СК РФ проводит проверку.

"Я написал заявление, что у нас отношения восстановлены добрые, но за ним наблюдение будет, то есть он будет периодически посещать участкового. Думаю, что все будет нормально", — рассказал ветеран ВОВ.

Николай Семенович отметил, что у сына проблемы со алкоголем, с этим и связано его агрессивное поведение. На данный момент ветеран очень надеятся на работу участкового, который, по мнению героя, может помочь его сыну.

"Сейчас чувствую себя нормально. Хожу, гуляю. Раньше как-то и сто метров кое-как мог проходить, а сейчас могу и три километра пройти. Возраст, безусловно, сказывается, но думаю, за счет тренировок, за счет зарядок я восстановлю всякие неполадки", — цитирует ветерана телеканал "360".

При этом в региональном СУ СК РФ рассказали, что разбираются в случившемся. Так, в августе этого года Николай Семенович попал в больницу № 1 им. Ю. Я. Гордеева с сотрясением головного мозга. Именно с этого и началось расследование. В настоящий момент перед следователями стоит задача разобраться в произошедшем и дать объективную юридическую оценку действиям сына.

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