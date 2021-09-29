Боевика, напавшего на пост ДПС в Ингушетии, посадили на 27 лет

Ахмед Имагожев, напавший в 2019 году на пост ДПС в Магасе, проведёт следующие 27 лет своей жизни в местах лишения свободы.

В 2019 году Имагожев вступил в ряды боевиков ИГИЛ* (является запрещённой на территории России террористической организацией). Вместе со своим сообщником он наехал на машине на двух сотрудников ДПС. После этого боевики совершили нападение на сотрудника, находившегося в патрульной машине.

Проезжавший мимо сотрудник ФСБ начал перестрелку с Имагожевым и его сообщником, но был ранен. Сотрудникам полиции удалось задержать Имагожева, а его сообщник был нейтрализован в ходе перестрелки.

Ахмеда Имагожева признали виновным по статьям 205.5 (участие в деятельности террористической организации) и 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов) УК РФ. Он приговорён к 27 годам лишения свободы, сообщила пресс-служба Южного окружного военного суда.

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