Симферопольского тренера-педофила осудили на 13 лет

Пресс-служба Следственного комитета России по Крыму и Севастополю сообщила, что экс-тренер спортивной школы в Крыму признан виновным по п. "б" ч. 4 ст. 132, ч. 2 ст. 135, ч. 1 ст. 135 УК РФ (особо тяжкие, тяжкие и небольшой тяжести преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности).

Суд назначил мужчине наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы сроком на 1 год. Однако приговор в силу ещё не вступил.

69-летний мужчина являлся тренером по стрельбе в одной из спортшкол Симферополя. Его задержали осенью 2020 года, так как он пытался надругаться над одной из своих учениц. Девочка смогла сбежать и рассказала о случившемся родителям, которые и обратились в полицию. По данным следствия, он совершил несколько преступных деяний против своих учениц в период с начала 2017 года по конец 2020 года.

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