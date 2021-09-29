В Свердловской области солдат-срочник покончил с собой

В воинской части, расположенной под Екатеринбургом, 19-летний повар совершил суицид. За последние два дня в этой воинской части скончались два солдата-срочника.

Молодой человек наложил на себя руки перед заступлением в наряд. Командование Екатеринбургского гарнизона и правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.

Днём ранее, 28 сентября, в Свердловской области под опорой ЛЭП было найдено тело солдата-срочника Ивана Катлинских, который заблудился в лесу во время учений, проходивших неподалёку от воинской части. 20-летний солдат попытался залезть на опору линии электропередач и получил удар током.

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