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В Омске школьники изготовили бомбу, чтобы взорвать заведение

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

В Омске 15-летняя девочка и её 13-летний друг планировали взорвать школу. Об этом ученица рассказала ещё 25 мая на странице в социальной сети.

В Омске школьники изготовили бомбу, чтобы взорвать заведение

Пост с давними намерениями обнаружили правоохранители. Они выяснили, что дети сделали два взрывчатых устройства из алюминиевой пудры и сахара, а также других веществ. Бомба не рванула во время проверки, поэтому ребята не стали дальше воплощать свой замысел.

На допросе школьница во всём призналась. Она добавила, что после первого раза друзья не изготавливали бомбы. Места жительства детей обыскали.

В отношении девочки возбудили уголовное дело. Её друг не стал фигурантом из-за возраста. По данным журналистов Baza, у школьницы есть психическое заболевание.

Напомним, что 20 сентября студент Тимур Бекмансуров устроил массовую стрельбу в Пермском госуниверситете. В ходе трагедии погибли шесть человек, пострадали более 40. Сегодня предполагаемый преступник находится в больнице в тяжёлом состоянии. "Пермского стрелка" охраняют правоохранители.

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ОПАСНАЯ ШКОЛА: Истории российских «школьных стрелков», Борцы за «правильное воспитание» и Аресты ФСБ
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Александр Михайлов
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