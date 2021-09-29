В Санкт-Петербурге восьмиклассники увидели смерть друга из-за освежителя воздуха

В Санкт-Петербурге умер ребёнок, который надышался освежителем воздуха. Об этом сообщил инсайдер из правоохранительных органов.

Во вторник, 28 сентября, дома 14-летний мальчик на глазах у одноклассников распылил аэрозоль в полиэтиленовый пакет и задышал его содержимым. Ребёнок почувствовал себя плохо и упал. Его знакомые вызвали "скорую", однако он уже скончался.

"Прибыв на место медики обнаружили труп 14-летнего мальчика, ученика восьмого класса", — рассказал источник журналистам "Комсомольской правды".

Также выяснилось, что дети заранее приобрели пакеты и освежитель воздуха. Ребёнок воспитывался в положительной семье. Тело восьмиклассника находится в морге.

Ранее в Старом Осколе 14-летний мальчик скончался после употребления электронной сигареты. В прошлом году 27 декабря ребёнок гостил у друга. Дети играли в видеоигры и курили вейп. Врачи скорой помощи не успели спасти школьника, он умер до их приезда.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.