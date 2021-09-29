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В Санкт-Петербурге восьмиклассники увидели смерть друга из-за освежителя воздуха

Происшествия

В Санкт-Петербурге умер ребёнок, который надышался освежителем воздуха. Об этом сообщил инсайдер из правоохранительных органов.

В Санкт-Петербурге восьмиклассники увидели смерть друга из-за освежителя воздуха

Во вторник, 28 сентября, дома 14-летний мальчик на глазах у одноклассников распылил аэрозоль в полиэтиленовый пакет и задышал его содержимым. Ребёнок почувствовал себя плохо и упал. Его знакомые вызвали "скорую", однако он уже скончался.

"Прибыв на место медики обнаружили труп 14-летнего мальчика, ученика восьмого класса", — рассказал источник журналистам "Комсомольской правды".

Также выяснилось, что дети заранее приобрели пакеты и освежитель воздуха. Ребёнок воспитывался в положительной семье. Тело восьмиклассника находится в морге.

Ранее в Старом Осколе 14-летний мальчик скончался после употребления электронной сигареты. В прошлом году 27 декабря ребёнок гостил у друга. Дети играли в видеоигры и курили вейп. Врачи скорой помощи не успели спасти школьника, он умер до их приезда.

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В Прикамье школьник умер от отравления освежителем воздуха
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник)
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