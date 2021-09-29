Феминистки избили женщин-полицейских во время марша за легализацию абортов

Накануне в Мексике состоялся марш за легализацию абортов на территории государства. Во время митинга произошло несколько столкновений феминисток с полицейскими.

Участницы акции хотели добраться до Национального дворца, который расположен в центре Мехико, однако силовики стали препятствовать им. В итоге радикальные феминистки напали на 24 женщин, работающих в полиции.

У многих из них в руках были молотки, цепи, баллоны с краской. Некоторые девушки пришли на марш с коктейлями Молотова. Всего во время митинга различные травмы получили 30 человек, передаёт телеканал НТВ.

Подобные мероприятия довольно часто заканчиваются вооружёнными конфликтами в Мексике и приводят к многочисленным задержаниям.

Добавим, что в сентябре на заседании Верховного суда было решено установить запрет на проведение абортов в первом триместре беременности для мексиканских женщин. Ранее в четырёх штатах разрешалось прерывать беременность на сроке до 12 недель. За нарушение норм предусматриваются серьёзные наказания вплоть до лишения свободы.

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