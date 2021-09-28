Навальный стал фигурантом дела о создании экстремистского сообщества

Алексей Навальный стал фигурантом дела о создании экстремистского сообщества.

По информации СКР, дело по статье «Создание и руководство экстремистским сообществом» возбудили в отношении Навального, Леонида Волкова, Ивана Жданова а также неких других их сообщников.

Как установили следователи, Алексей Навальный, учредив «Фонд борьбы с коррупцией»*, создал экстремистское сообщество и руководил им. Не позднее 2014 года к незаконным действиям Навального подключились Волков и Жданов.

Сообщается, что для расширения деятельности сообщества в 2017 году в 37 регионах РФ создали «Штабы Навального», которыми руководил Волков.

Согласно сведениям СКР, в 2014-2021 годах участниками сообщества стали, в частности, Любовь Соболь, Георгий Албуров, Руслан Шаведдинов, Вячеслав Гимади и Павел Зеленский.

В отношении них возбудили уголовное дело по статье «Участие в экстремистском сообществе».

СКР полагает, что деятельность созданного Навальным сообщества была нацелена на «изменение основ конституционного строя в РФ», дискредитацию властей страны и их политики, а также на дестабилизацию обстановки в регионах и организацию протестных акций.

* ФБК - организация признана экстремистской и ликвидирована в РФ

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