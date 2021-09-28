Следователи разыскивают главврача "Медицины 24/7" после смерти пациентки

Следователи разыскивают главврача и гендиректора московской клиники "Медицина 24/7" Олега Серебрянского. После смерти женщины в медучреждении на него возбудили уголовное дело.

Как сообщили в пресс-службе Басманного суда, врача арестовали заочно. Согласно постановлению, после задержания он должен провести два месяца в СИЗО. Серебрянского обвиняют в совершении преступления по ч. 2 ст. 238 УК РФ, передаёт ТАСС.

По предварительным данным, в его частной клинике оказывали услуги, которые не отвечали требованиям безопасности и привели к смерти человека.

По этому же делу проходит заведующий отделением анестезиологии и реанимации Руслан Попов, а также врач-реаниматолог Павел Наумов. По информации СК РФ, они совершили действия "средней тяжести".

Добавим, что в 2019 году Наумов и Попов без профессионального оборудования пытались помочь пенсионерке с инфарктом. Позже женщина умерла в другой больнице.

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