ВВС Франции ищут потерянную во время военных учений авиабомбу

Командование военно-воздушных сил Франции обратилось к мэрам нескольких городов и полицейских участков страны с просьбой оказать им содействие в установлении местонахождения бомбы, потерянной несколько дней назад во время военных учений вблизи французской коммуны Каптье.

Об этом сообщает местный портал SudOuest.

В Юго-Западном регионе страны 13 сентября начались крупные военные учения, в ходе которых инертная бомба "случайно оторвалась от фюзеляжа" истребителя-бомбардировщика Mirage 2000, вылетевшего 23-го числа с авиабазы Казо.

"Это редкий инцидент", — отметили военные в письме, направленном различным городским советам.

Как уверяют военные, потерянная бомба — "синий цилиндр длиной 1,9 метра" — не имеет взрывного заряда, весит около 40 кг.

Однако настоятельно "просят" нашедших "не вступать со снарядом в контакт", дабы не спровоцировать взрыв.