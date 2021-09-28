Командование военно-воздушных сил Франции обратилось к мэрам нескольких городов и полицейских участков страны с просьбой оказать им содействие в установлении местонахождения бомбы, потерянной несколько дней назад во время военных учений вблизи французской коммуны Каптье.
Об этом сообщает местный портал SudOuest.
В Юго-Западном регионе страны 13 сентября начались крупные военные учения, в ходе которых инертная бомба "случайно оторвалась от фюзеляжа" истребителя-бомбардировщика Mirage 2000, вылетевшего 23-го числа с авиабазы Казо.
"Это редкий инцидент", — отметили военные в письме, направленном различным городским советам.
Как уверяют военные, потерянная бомба — "синий цилиндр длиной 1,9 метра" — не имеет взрывного заряда, весит около 40 кг.
Однако настоятельно "просят" нашедших "не вступать со снарядом в контакт", дабы не спровоцировать взрыв.
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