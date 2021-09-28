В Пермской области на людей упал надземный переход. Есть погибшие

Трагедия произошла на трассе Пермь — Екатеринбург, сообщили на сайте ГУ МЧС России. Согласно информации, на проезжающие автомобили обрушился надземный пешеходный переход.

"Обрушение пешеходного перехода на 50 км автодороги Р-242 Пермь — Екатеринбург на самосвал МАН и автомобиль Газель. К сожалению, есть погибшие", — говорится на сайте ведомства.

По какой причине рухнула конструкция, выясняют специалисты. Число погибших пока не сообщают. На месте работают спасатели МЧС.

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