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В Пермской области на людей упал надземный переход. Есть погибшие

Происшествия

Трагедия произошла на трассе Пермь — Екатеринбург, сообщили на сайте ГУ МЧС России. Согласно информации, на проезжающие автомобили обрушился надземный пешеходный переход.

"Обрушение пешеходного перехода на 50 км автодороги Р-242 Пермь — Екатеринбург на самосвал МАН и автомобиль Газель. К сожалению, есть погибшие", — говорится на сайте ведомства.

По какой причине рухнула конструкция, выясняют специалисты. Число погибших пока не сообщают. На месте работают спасатели МЧС.

Ранее Pravda.Ru писала о трагедии в Липецкой области. И-за взрыва бытового газа обрушилась часть двухэтажного многоквартирного дома. По разным данным, пострадали не менее семи человек, трое погибли. В том числе 11-летний ребёнок. Подростка завалило бетонными стенами. 

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Автор: Екатерина Широкова, Редактор: Ольга Алексеева
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